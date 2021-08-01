Участница обновленной группы "ВИА Гра" Ксения Попова умеет порадовать фанов пикантными фото

Как пишет Politeka.net, 25-летняя уроженка Кривого Рога Ксения Попова стала одной из участниц группы "ВИА Гра", состав которой в 2020 году продюсер Константин Миладзе решил обновить. До "Виа Гры" Ксения Попова принимала участие в 8 сезоне певческого шоу "Х-Фактор", где заняла 12 место, и сотрудничала с украинской певицей и продюсером Maruv. Кроме этого, Попова пробовала свои силы на украинском отборе на "Евровидение".

Участница "Виа Гры" активно ведет свой мини-блог в Instagram, где не только рассказывает о подробностях личной жизни, но и делится с фанатами снимками с профессиональных фотосессий. Так, на этот раз Ксения Попова опубликовала соблазнительные фото в черном прозрачном боди с синими пятнами. Девушка фотографировалась на синем фоне в разных позах, а на последней фотографии даже засветила грудь.

Поклонники певицы не могли пройти мимо этого образа и написали много комментариев.

"На вид из "ВИА Гры" самая скромная, а внутри пожар 🔥 ", "красивое прозрачное белье 👙👙 ", "Потушите меня!!! 🔥🔥🔥🔥 ", "Брежнева нервно в сторонке курит ... Надеюсь Ксюша не следующая на вылет из Виагры?", "Мать моя родная) это ты?) 😍😍😍 Ну тут прям на градуснике температура солнца) 😍 ", - увлекательно пишут фаны.

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