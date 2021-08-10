Певица Вера Брежнева, жена Константина Меладзе, показала стильный образ, рассказав о муже
Как пишет Politeka.net, Вера Брежнева родилась в Каменском (бывший Днепродзержинск, - прим. ред.), но стала успешной певицей, переехав в Россию. Красотка некоторое время выступала в группе ВИА Гра, после чего занялась сольной карьерой. Сейчас певица замужем за Константином Меладзе и воспитывает двоих детей от прошлых отношений.
Не забывает Брежнева и об Инстаграм, где делится с фанатами интересными образами. Красотка сейчас на отдыхе и новых фото показалась в стильном длинном платье и тапочках. Девушка опубликовала несколько фото, демонстрируя роскошные формы со всех сторон.
"Муж сказал вчера "Ты неправдоподобно хорошо выглядишь, а я - правдоподобно", - написала Вера Брежнева.
Экс-муж Ани Лорак Мурат неожиданно обнародовал кадры со свадьбы: "Счастья молодым!"
«Осталась жена и четыре дочери»: остановилось сердце депутата Рады восьмого созыва
Евгений Кошевой и Ткач рассмешили украинцев плясками-пародией на Go_A: "Челюсть до сих пор болит"
Дожди и град обрушатся на Украину с новой силой, объявлено штормовое предупреждение: кому не повезет
Знаменитая актриса ушла из жизни за 13 дней до своего юбилея: коллеги сообщили об утрате
Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и написали комментарии:
"Штрихкод", "Вера Поппинс, здравствуйте", "Все-таки в очередной раз убеждаюсь, чтобы выглядеть красиво , достаточно лаконично одеться, но ОБЯЗАТЕЛЬНО быть любимой и счастливой", "Когда женщиной восхищаются, ей ничего не остаётся как восхищать!!!".
Напомним, Вера Брежнева с подругой в купальниках поразили видом на отдыхе
А еще Politeka писала, что Брежнева вышла на прогулку в узком топе, заворожив красотой
Также Politeka сообщала, что смущенная Вера Брежнева поразила видом возле бассейна