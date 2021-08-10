Певица Вера Брежнева, жена Константина Меладзе, показала стильный образ, рассказав о муже

Как пишет Politeka.net, Вера Брежнева родилась в Каменском (бывший Днепродзержинск, - прим. ред.), но стала успешной певицей, переехав в Россию. Красотка некоторое время выступала в группе ВИА Гра, после чего занялась сольной карьерой. Сейчас певица замужем за Константином Меладзе и воспитывает двоих детей от прошлых отношений.

Не забывает Брежнева и об Инстаграм, где делится с фанатами интересными образами. Красотка сейчас на отдыхе и новых фото показалась в стильном длинном платье и тапочках. Девушка опубликовала несколько фото, демонстрируя роскошные формы со всех сторон.

"Муж сказал вчера "Ты неправдоподобно хорошо выглядишь, а я - правдоподобно", - написала Вера Брежнева.

Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Штрихкод", "Вера Поппинс, здравствуйте", "Все-таки в очередной раз убеждаюсь, чтобы выглядеть красиво , достаточно лаконично одеться, но ОБЯЗАТЕЛЬНО быть любимой и счастливой", "Когда женщиной восхищаются, ей ничего не остаётся как восхищать!!!".

Напомним, Вера Брежнева с подругой в купальниках поразили видом на отдыхе

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