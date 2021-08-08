Российская певица украинского происхождения Вера Брежнева показала себя, восхитив фанатов

Как пишет Politeka.net, Вера Брежнева является популярной певицей, которая давно живет и стоит карьеру в России. Девушка пела в ВИА Гре, но потом покинула проект и занялась сольной карьерой, а замуж вышла за продюсера Константина Меладзе. Красотка также ведет Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис в Инстаграм Вера показалась в черном топе и леопардовой юбке. Красотка стояла перед зеркалом, снимая себя на телефон в зеркало.

"Подготовилась", - написала Брежнева под фото.

На втором фото девушка была уже на крупном плане, демонстрируя пышные формы и золотые украшения на шее и руках.

На последнем сторис Вера уже была на улице. Красотка сняла свои ноги, пока шла по тротуару. В руках у Брежневой была сумочка.

"Романтическое путешествие начинается", - написала Брежнева.

Напомним, располневшая Брежнева "на расслабоне" прогулялась в микро-топе

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