Российская певица украинского происхождения Вера Брежнева показала себя, восхитив фанатов
Как пишет Politeka.net, Вера Брежнева является популярной певицей, которая давно живет и стоит карьеру в России. Девушка пела в ВИА Гре, но потом покинула проект и занялась сольной карьерой, а замуж вышла за продюсера Константина Меладзе. Красотка также ведет Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых сторис в Инстаграм Вера показалась в черном топе и леопардовой юбке. Красотка стояла перед зеркалом, снимая себя на телефон в зеркало.
"Подготовилась", - написала Брежнева под фото.
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На втором фото девушка была уже на крупном плане, демонстрируя пышные формы и золотые украшения на шее и руках.
На последнем сторис Вера уже была на улице. Красотка сняла свои ноги, пока шла по тротуару. В руках у Брежневой была сумочка.
"Романтическое путешествие начинается", - написала Брежнева.
Напомним, располневшая Брежнева "на расслабоне" прогулялась в микро-топе
А еще Politeka сообщала, что Вера Брежнева остро ответила на критику и показала стареющего Меладзе
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