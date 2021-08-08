Известная артистка и экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева поделилась новым фото
Как передает Politeka.net, Вера Брежнева является известной певицей. Прославилась девушка своим участием в популярной группе "ВИА Гра", где она познакомилась со своим будущим мужем - Константином Меладзе. Еще в 2007-ом году Вера покинула группу и начала сольную карьеру. Сейчас девушка активно ведет социальные сети и делится моментами из своей личной жизни с поклонниками.
На этот раз Вера поделилась новой фотографией в Инстаграм. На снимке она находится возле бассейна в белой толстовке и того же цвета коротких шортиках, которые отлично подчеркивают длинные ноги певицы. Также Вера закрыла лицо руками.
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"Кто угадает, почему засмущалась?", задала вопрос своим подписчикам артистка.
Под фото поклонники оставили множество комлиментов для исполнительницы: "Шикарно", "Прекрасно", "Какая милота", "Дьявол носит Прада", "Забыла купальник. Вера, вы эталон!".
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