Известная артистка и экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева поделилась новым фото

Как передает Politeka.net, Вера Брежнева является известной певицей. Прославилась девушка своим участием в популярной группе "ВИА Гра", где она познакомилась со своим будущим мужем - Константином Меладзе. Еще в 2007-ом году Вера покинула группу и начала сольную карьеру. Сейчас девушка активно ведет социальные сети и делится моментами из своей личной жизни с поклонниками.

На этот раз Вера поделилась новой фотографией в Инстаграм. На снимке она находится возле бассейна в белой толстовке и того же цвета коротких шортиках, которые отлично подчеркивают длинные ноги певицы. Также Вера закрыла лицо руками.

"Кто угадает, почему засмущалась?", задала вопрос своим подписчикам артистка.

Под фото поклонники оставили множество комлиментов для исполнительницы: "Шикарно", "Прекрасно", "Какая милота", "Дьявол носит Прада", "Забыла купальник. Вера, вы эталон!".

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