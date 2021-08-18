Экс-"ВИА Гра" Вера Брежнева всколыхнула публику романтическими кадрами

39-летняя певица опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в одиночестве в живописном месте, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Вера позировала в белом мини-платье, с распущенными волосами. Артистка обняла себя руками и наблюдала за морем.

"Когда ты один, не значит, что ты одинок. 🤍", - подписала она кадры, заговорив о личных переживаниях.

Пользователи поддержали Брежневу в комментариях. Примечательно, что свой "лайк" оставил и ее супруг, продюсер Константин Меладзе, с которым они в последнее время много путешествуют. В частности, парочка только побывала в Греции, как уже объявила о поездке в Италию.

"Если вам скучно, некомфортно одному, задумайтесь в хорошей ли вы компании😂"

"Какая вы красивая! ❤️ Я опешила когда узнала что у вас есть взрослые дети!"

"Ассоль❤️"

"Я прям почувствовала этот освежающий ветер😍"

"Если есть оператор, значит, ты не один))). Хуже, когда толпа, а ты одинок!"

"Золотые слова❤️"

"Надо уметь различать одиночество от свободы 🕺"

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