Экс-"ВИА Гра" Вера Брежнева всколыхнула публику романтическими кадрами
39-летняя певица опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в одиночестве в живописном месте, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, Вера позировала в белом мини-платье, с распущенными волосами. Артистка обняла себя руками и наблюдала за морем.
"Когда ты один, не значит, что ты одинок. 🤍", - подписала она кадры, заговорив о личных переживаниях.
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Пользователи поддержали Брежневу в комментариях. Примечательно, что свой "лайк" оставил и ее супруг, продюсер Константин Меладзе, с которым они в последнее время много путешествуют. В частности, парочка только побывала в Греции, как уже объявила о поездке в Италию.
"Если вам скучно, некомфортно одному, задумайтесь в хорошей ли вы компании😂"
"Какая вы красивая! ❤️ Я опешила когда узнала что у вас есть взрослые дети!"
"Ассоль❤️"
"Я прям почувствовала этот освежающий ветер😍"
"Если есть оператор, значит, ты не один))). Хуже, когда толпа, а ты одинок!"
"Золотые слова❤️"
"Надо уметь различать одиночество от свободы 🕺"
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