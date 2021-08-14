Продюсер Константин Меладзе рассказал о важном событии в жизни семьи

Братья Константин и Валерий Меладзе росли в грузинской семье вместе с младшей сестрой, Лианой, передает Politeka.net.

В своем новом посте в Инстаграм продюсер рассказал о важной дате в жизни семьи. На снимке Константин позировал вместе с брюнеткой на яхте, он приобнял женщину за плечи. При этом нигде не было видно жены продюсера, Веры Брежневой.

Как оказалось, это была Лиана, которая 14 августа празднует свой день рождения.

"Сегодня свой День Рождения отмечает Лиана Меладзе! 🎂 Младшая сестра Константина и Валерия, а также талантливый продюсер артистов лейбла @velvetmusic

🎶 Лиана, мы желаем, чтобы Ваша жизнь была наполнена добром и светом солнца. Чтобы все хорошее, что есть в ней есть: мгновения радости и любви приумножались с каждым днем. Настойчивости и терпения в решении ежедневных задач! Будьте счастлива!🙌 Поздравляем!🥂", - написано в публикации.

За 40 минут публикация собрала более 3000 лайков и много комментариев:

"Поздравляю!!!...😉🎉🎂🎉🎂🎉🎂🎈🌻🎈🌻🎈🌻", "🙌Поздравляю!!! И с медовым спасом Вас!!!", "С днём рождения!", "С днем рождения ❤️", "Лиана поздравляю с днем рождения!!! Дай бог здоровья вам и вашей семье. Энергии и праздничного настроения на весь новый год".

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