Продюсер и шоумен Игорь Кондратюк высказался по поводу последних нашумевших событий на украинской сцене

В его интервью "УП" речь зашла о приезде Валерия Меладзе на "Атлас Викенд" и выступлениях Басты в Киеве и Одессе этим летом. Кондратюк однозначно не одобряет гастроли российских исполнителей в нашей стране и утверждает, что ходить на концерты звезд из страны-агрессора - нельзя.

При этом у шоумена поинтересовались, что делать, если украинцв сами хотят ходить на концерты, к примеру, того же Меладзе. Ведь на "Атласе" его выступление собрало чуть ли не самую большую толпу.

Кондратюк объяснил, что "нарушителей украинских законов их украинские фаны могут слушать и видеть только в интернете".

"Слушай у себя дома, или с друзьями. А ходить на их концерты с марта 2014 года - нельзя", - заявил продюсер.

Примечательно, что сам Кондратюк еще совсем недавно был в хороших отношениях с Меладзе.

"Мы пересекались, был в нормальных отношениях. Я со многими был в нормальных отношениях до 2014 года... Мне пишут, что "культура вне политики". Культура не может быть вне политики. Во время войны вне политики нет ничего. Поэтому тот, кто говорит, что музыка вне политики, ну блин - купите себе немного мозгов, ей богу", - эмоционально откликнулся Игорь Васильевич.

Ранее Politeka писала, что Кондратюку нашли неожиданную замену в новом сезоне "Україна має талант": "Ой, бедные участники...".

Напомним, что Кондратюк резко прошелся по Лорак, которая собралась с концертом в Украине: "я вообще не уважаю таких людей"

A еще Politeka сообщала, что Кондратюк из Х-Фактора и" Караоке на Майдане "похвастался золотом дочери:" Яблоко от яблоньки...".