Известный украинский телеведущий Игорь Кондратюк отправился на отдых в Америку, что возмутило пользователей сети

Как пишет Politeka.net, телеведущий Игорь Кондратюк прославился благодаря телепрограмме "Караоке на Майдане", которую вел 20 лет, а также как судья талант-шоу "Україна має талант" и "Х-Фактор". Сейчас Кондратюк ведет ток-шоу "Кондратюк в понедельник" и много путешествует. Подробностями личной жизни Игорь Кондратюк делится в своем Instagram. Так, недавно мужчина отдыхал в ОАЭ, а сейчас находится в американском городе Лас-Вегас.

"Лас-Вегас не меняется. Лишь маски на лицах случайных гостей и записных гуляк... А шоу стало меньше: пандемия и массовые мероприятия – несовместимы", - пишет Кондратюк.

Заметим, что некоторым поклонникам не понравились частые выезды телеведущего за границу. Они с сарказмом написали, что отдых в Америке – это очень патриотично и в комментариях возник спор. В свою защиту Кондратюк сказал, что его понимание патриотизма допускает выезды за границу.

К тому же, Кондратюка обвинили в том, что он резко высказывается о российских артистах, которые собираются выступать в Украине. По мнению пользователей в Сети, Таким образом Кондратюк ограничивает их возможности слушать, кого они хотят, а сам ездит в Америку.

"Патриотический отдых. У вас просто двойные стандарты", - написали Кондратюку.

Ранее Politeka писала, что Кондратюку нашли неожиданную замену в новом сезоне "Україна має талант": "Ой, бедные участники...".

Напомним, что Кондратюк резко прошелся по Лорак, которая собралась с концертом в Украине: "я вообще не уважаю таких людей"

A еще Politeka сообщала, что Кондратюк из Х-Фактора и" Караоке на Майдане "похвастался золотом дочери:" Яблоко от яблоньки...".