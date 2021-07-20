Відомий український шоумен і продюсер Ігор Кондратюк різко прокоментував виступи в Україні співачки Ані Лорак

Кондратюк впевнений, що культутра не може бути поза політикою, пише "Обозреватель".

Як відомо, співачка, яка народилася в Чернівецькій області, але зараз живе і працює в Росії, проводить концертний тур, в рамках якого готується відвідати і українські міста.

На думку Кондратюка, всім українським артистам, які живуть і виступають в Росії, необхідно заборонити давати концерти в Україні, поки РФ не перестане бути країною-агресором.

"Це політичне рішення, але не всі люди розуміють це, тому що у них немає мізків. Мені дивно жити в країні, яка однією рукою воює з Росією, а іншу тисне", – додав Кондратюк.

Продюсер також нагадав, що Лорак стояла на одній сцені з російськими політиками і "посміхалася" в той час, як вбивали українських громадян на Донбасі.

"Я взагалі не поважаю таких людей. З березня 2014 року для мене немає можливості поїхати в Росію. Забирати звання Заслуженої артистки України у Лорак необов'язково, але потрібно просто зробити вигляд, що її немає. Закон про колаборантів не приймають, тому що у всьому є грошовий інтерес", – сказав Кондратюк.

Різко пройшовся продюсер і по тих, хто зібрався на концерт співачки. "В українців немає честі і совісті", - заявив він. Кондратюк обурився, що однією рукою люди платять військовий збір, а іншою – купують квитки на подібні концерти.

Варто відзначити, що в Україні по-різному поставилися до запланованих концертів Лорак. У мережі розгорілися справжні баталії. Шанувальники артистки зраділи, що зможуть її побачити і почути. У той же час інші обурили, що співачка, яка виїхала в Росію після 2014 року і спокійно виступає в країні-агресорі, дає концерти і в Україні.

Нагадаємо, Лорак і Лобода приїдуть з РФ підзаробити в Одесу: жителі відреагували неоднозначно.