Известный украинский шоумен и продюсер Игорь Кондратюк резко прокоментировал выступления в Украине певицы Ани Лорак

Кондратюк уверен, что культутра не может быть вне политики, пишет "Обозреватель".

Как известно, певица, которая родилась в Черновицкой области, но сейчас живет и работает в России, проводит концертный тур, в рамках которого готовится посетить и украинские города.

По мнению Кондратюка, всем украинским артистам, которые живут и выступают в России, необходимо запретить давать концерты в Украине, пока РФ не перестанет быть страной-агрессором.

"Это политическое решение, но не все люди понимают это, потому что у них нет мозгов. Мне странно жить в стране, которая одной рукой воюет с Россией, а другую пожимает", – добавил Кондратюк.

Продюсер также напомнил, что Лорак стояла на одной сцене с российскими политиками и "улыбалась" в то время, как убивали украинских граждан на Донбассе.

"Я вообще не уважаю таких людей. С марта 2014 года для меня нет возможности поехать в Россию. Забирать звание Заслуженной артистки Украины у Лорак необязательно, но нужно просто сделать вид, что ее нет. Закон о коллаборантах не принимают, потому что во всем есть денежный интерес", – сказал Кондратюк.

Резко прошелся продюсер и по тем, кто собрался на концерт певицы. "У украинцев нет чести и совести", - заявил он. Кондратюк возмутился, что одной рукой люди платят военный сбор, а другой – покупают билеты на подобные концерты.

Стоит отметить, что в Украине по-разному отнеслись к запланированным концертам Лорак. В Сети разгорелись настоящие баталии. Поклонники артистки обрадовались, что смогут ее увидеть и услышать. В то же время другие возмутиличь, что певица, которая выехала в Россию после 2014 года и спокойно выступает в стране-агрессоре, дает концерты и в Украине.

Напомним, Лорак и Лобода приедут из РФ подзаработать в Одессу: жители отреагировали неоднозначно.