Певица Ани Лорак (Каролина Куек), родом из Украины, рассказала о своем идеальном мужчине

Как известно, артистка много лет была в отношениях с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, передает Politeka.net. Пара рассталась в 2019 году.

Виной всему стало видео, на котором муж звезды обнимался с брюнеткой в киевском клубе.

В своем новом интервью для сайта "7 Дней" певица рассказала, какого мужчину представляет рядом с собой. По словам Каролины, в детстве она воображала, какой рост, тембр голоса будет у ее любимого, но с возрастом поняла, что любовь не зависит от внешности партнера.

"Можно влюбиться и в маленького в толстенького и лысенького мужчину, у которого такой богатый внутренний мир, такое внутреннее богатство!", - поделилась артистка.

Ани Лорак именно ум сейчас называет главным для нее качеством мужчины. Единственное, что звезде не нравится в мужчинах - это жадность.

Певица сообщила, что также для женщин главное, как они сами выглядят. Поэтому стоит заниматься спортом, начать с малого, например, с прогулок или беговой дорожки.

Также исполнительница призвала не терпеть отношения, если они исчерпали себя. По мнению артистки, нужно строить новые, а если есть дети, то нужно помнить, что для них главное, когда мама счастлива.

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