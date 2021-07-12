Украинская певица Ани Лорак засветила невероятную фигуру в обтягивающем платье

Как передает Politeka.net, у себя в Instagram певица поделилась кадрами, сделанными за кулисами. Она позировала в очень необычном платье – короткое мини, сверху которого красовался полупрозрачный шлейф. Каролина выставила ножку, впечатлив красотой.

«Любимый Питер, спасибо за тёплый прием и ваши улыбки. В наше время каждая встреча со зрителем — это большое счастье! А мы полетели дальше… Готовим альбом, осенью порадую вас новыми песнями и, надеюсь, встречами», - обратилась к поклонникам артистка.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

"Каролина, не худей, не уподобляйся высушенным московским курицам", «У вас такая фигура, глаз не оторвать!», «Какое платье! Волшебное!», «Лучшее платье», «Красота! Божественна! Огненно красивая! Фигура богини, талантище!», «Роскошная красавица. Каролиночка, вы вчера просто очаровали своей красотой, шармом и обаянием. Вы украшение фестиваля!», - пишут люди.

Напомним, что Ани Лорак вернулась в Киев, прогулявшись по улицам столицы: "Вы уже столько намутили...".

Как сообщала Politeka, Лорак в эффектном платье приготовилась радовать россиян: "Будем получать удовольствие".

Также Politeka писала, что Лорак после визита в Украину показала самые красивые образы: "Сразу видно украинскую красоту".