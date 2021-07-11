Відома українська співачка Ані Лорак після короткого візиту до Києва повернулася в Росію і покрасувалася новим образом у блискучій напівпрозорій сукні

Як пише Politeka.net, артистка поділилася новими кадрами в розділі сторіз свого Instagram. Так, Лорак розповіла, що приїхала в Санкт-Петербург, де її чекав новий виступ на сцені.

"Привіт, улюблений Пітер! А з ким я зараз побачуся дуже скоро? Будемо співати на сцені улюблені пісні і просто отримувати задоволення від нашого спілкування", - звернулася до шанувальників співачка.

Пізніше вона показала в гримерці розкішний образ, в якому готувалася вийти на сцену. На ній була напівпрозора сукня з блискучою сріблястою тканиною з глибоким декольте і великим вирізом на спідниці до самого стегна.

"Ну що, ми готові до виходу на сцену", - вимовляє на відео Лорак, демонструючи своє відображення в дзеркалі.

Відзначимо, що буквально днями співачка, яка останні роки живе і працює в Росії, прилітала до Києва. Пізніше вона зізналася, що готується випустити нову пісню українською мовою.

Нагадаємо, Лорак після візиту до Києва показала свої найкращі образи.

Як повідомляла Politeka, дочка Ані Лорак розбурхала недитячим відео.

Також Politeka писала, що Ані Лорак, яка живе в Росії, несподівано повернулася до Києва.