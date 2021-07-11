Певица Ани Лорак похвасталась невероятной фигурой
Как передает Politeka.net, новые фото звезда опубликовала на своей страничке в Instagram.
Не так давно артистка, которая уже долгое время живет в России, посетила Украину.
В частности Лорак побывала на Андреевском спуске. После проведенного временив в Киеве певица пожелала хороших выходных своим поклонникам.
"Любовь не нужно искать, если она всегда живет внутри. Всем классных выходных", - написала Лорак в подписи к посту и, по традиции, предложила выбрать лучшее из трех фото.
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Поклонники певицы испытали трудности в выборе лучшей позы на снимках, но сошлись в одном - ее фигура вызывает восхищение.
"Сразу видно украинскую красоту. Вы невероятно красивая, бесконечно можно любоваться вами. Спасибо и вам хороших выходных", "Ваша фигура-восторг! Хорошего настроения!", "Божественно прекрасна, Каролина", "Тяжело выбрать фотографию, на всех очень красивая. И вам классных выходных в кругу родных", - писали в комментариях под фото.
Напомним, Ани Лорак с дочкой и лохматым дружком засветилась в аэропорту, озадачив признанием.
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