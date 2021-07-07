Соня, дочка певицы Ани Лорак и ее экс-супруга, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, вовсю осваивает соцсети и делится с публикой яркими кадрами
Девочка только недавно отпраздновала 10-летие и, кажется, уже стремится переплюнуть маму-красотку. Соня начинает эксперементировать со своей внешностью, как и любой другой подросток. Так как у нее есть свой аккаунт в Инстаграм, то все ее старания, "подвиги" и неудачи становятся достоянием общественности.
В своем новом посте девочка показала, как забавляется со своим кучерявым щенком Тошей, появившимся у них этой зимой, передает Politeka.net. Соня с собачкой расположились на диване. Она целовала и обнимала питомца и, в итоге, с ним же и уснула.
При этом дочка Лорак удивила повзрослевшей внешностью, представ в черной майке и с накрашенными ногтями.
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Пользователи с жаром обсудили увиденное:
"Сонечка, зайка, ты очень красивая и харизматичная девочка, но ногти эти длинные очень грубо на твоих ручках смотрятся, не обижайся и не торопись стать взрослой! Наслаждайся своим детством❤️"
"Твоей маме повезло с тобой ❤️ береги её и радуй"
"Мило ❤️"
"Куколка Сонечка❤️"
"Как же тебе повезло с мамой, а моя мама на меня постоянно орёт и обижает😢"
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