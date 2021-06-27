Дочь певицы Ани Лорак показала, как веселится дома под современные песни и вызвала удивление в сети

Несколько дней назад единственной дочери Каролины исполнилось десять лет, поэтому звезда вместе с бывшим мужем устроили бурное празднование для ребенка, которое длилось три дня под ряд. Многие фанаты стали подмечать, что артистка излишне балует ребенка и ни в чем ей не отказывает (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

В последнее время это стали замечать и под постами юной Сони, которая выкладывает различные видео и кривляется на камеру. И хотя девочка просто дурачится, напевая мотивы популярной песни среди подростков, комментаторы не всегда доброжелательно относятся к подобным роликам.

После того, как Соня также показала подарки с мамой, в сети отметили, что ребенку надо быть скромнее.

«Вы накинулись на ребёнка из-за такой х*ени 🤦‍♀️; Она просто балуется под звук и всё, много кто снимает под такой звук; Она ещё дите...прекратите; Ну по факту, чё; Классно))))😍 солнышко давай побольше видео 🤩🤩🤩🤩; при чем здесь деньги...ребенок развлекается....малышка пусть у тебя будет все хорошо; Родители детей этого возраста в теме!🔥 Успокойтесь! 😍; Мракобесие с детства зажравшихся детей; Лицемерие; Ужас....как бабця».

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