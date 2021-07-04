Украинская певица Ани Лорак, которая живет в России, ослепила настоящей искренней улыбкой
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 42-летняя артистка опубликовала кадр, сделанный спонтанно. Обычно у себя в социальных сетях звезда публикует исключительно постановочные и отретушированные фото. В этот раз было заметно, что фотография была сделана в тот момент, когда певица этого совершенно не ожидала. В результате улыбка певицы получилась невероятно искренней и красивой.
На снимке она позировала в экстремально коротеньких шортиках и топе, поверх которого она очень модно повязала нежно-голубую рубашку. Рядом с Лорак стояла ее подруга, дизайнер Анна Осмехина, которая 3 июля празднует свой день рождения. Каролина решила поздравить подружку через социальные сети, опубликовав совместное фото.
«С днем рождения, Бемби! Любимая и неповторимая», - подписала фото звезда.
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Напомним, что певица Ани Лорак в купальнике решила отблагодарить поклонников необычным способом: "Буду выбирать лично...".
Как сообщала Politeka, Лорак показала свое лицо вблизи, губы стали слишком большими: "Рот, как у утки".
Также Politeka писала, что Ани Лорак пококетничала на камеру, спустив халат с плеча: «Просто принцесса…».