Співачка Ані Лорак шокувала кардинальними змінами

Як повідомляє Politeka.net, Ані Лорак, яка неодноразово дивувала фанатів безглуздими, а часом занадто відвертими вбраннями, цього разу показала себе зовсім з іншого боку.

Зокрема вона неприємно вразила шанувальників змінами в зовнішності, які стали помітними на новому відео співачки в Instagram-Stories.

Губи скандальної української співачки, яка нині виступає в РФ, виглядають так, як ніби вони окремо від обличчя співачки. Відео тут же піддалося жорсткій критиці. На ньому виконавиця позує в машині, млосно посміхаючись і роблячи губи-качечкою. Вона бажає всім гарної п'ятниці і вдалих вихідних. В кінці ролика Лорак посилає повітряний поцілунок своїм шанувальникам.

У ролику співачка позує на камеру в світлій футболці, сірій сорочці і з зібраним волоссям. Образ зірка доповнила кепкою в тон вбрання. Лорак крутить камеру перед собою, демонструючи обличчя.

Відзначимо, що користувачі мережі все частіше порівнюють Кароліну, яка з роками почала вдаватися до улучшайзингу, з пластиковою російською світською левицею і дизайнером Белою Потьомкіною.

Багато шанувальників Ані Лорак підозрюють її в тому, що вона робить уколи краси і таким чином збільшила губи.

"Це дно", "Стала схожа на Беллу Потьомкіну, і трохи на Решетову, видно, один пластичний хірург!", "З глузду з'їхали з накачуванням губ. Рот як у качки","яка чарівна посмішка була до "качечки"... Ну до чого ви так сумніваєтеся в цьому?",- пишуть коментатори.

Нагадаємо, що Ані Лорак в крихітній сукні з блискітками вразила розмірами декольте.

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак в бікіні вирішила віддячити фанатам незвичайним способом.

Також Politeka писала, що Ані Лорак в обтягуючій сукні вразила округлими формами.