Відома співачка Ані Лорак, яка переїхала жити і працювати в РФ, показала схудлу фігуру в червоному міні

Після тривалої перерви Кароліна нарешті приступила до концертів і тепер активно показує в Instagram, як готується до кожного виступу і змінює вбрання в гримерці. Як можна помітити з Сторісів Лорак, вона на сукні не розмінюється.

Кожен наряд знаменитості створений, щоб підкреслити не скільки її індивідуальність, скільки саму схудлу фігуру. Практично в кожному виступі Лорак акцентує увагу на свої форми і хвалиться моложавим видом в 42 роки.

Цього разу Лорак також виключення робити не стала, надівши коротеньку червону сукню.

"Починаємо" - написала вона під роликом, в якому покрутилася на камеру, хвалячись вигинами в наряді з одних паєток. Не обійшлося і без демонстрації декольте-навмисно прогнувшись у спині перед дзеркалом, співачка нахилилася, показуючи себе без збентеження.

До слова, заради того, щоб бути в кращій формі, Лорак чимало старається: харчується дрібно, займається в залі з тренером і активно відвідує косметолога, через що її часто вже критикують в мережі.

Нагадаємо, що 42-річна Ані Лорак показала себе зблизька, обвішавшись діамантами:"зеленоока Діва".

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