Украинская певица Ани Лорак, которая последние годы живет и строит свою карьеру в России, показала стильный лук во время поездки

Несколько недель под ряд Каролина была занята небольшим туров, в который отправилась после длительного перерыва из-за карантина. Сейчас звезда снова делится своими кадрами в Инстаграм, чтобы привлечь внимание к своей странице.

В этот раз в разделе Стори появились снимки из машины Лорак. Отдыхающая певица позировала в коротком черном топике без лифа и светлых трендовых джинсах с высокой посадкой. Привычный спортивный лук знаменитости дополнили солнцезащитные очки и аккуратно завязанные локоны.

Как можно заметить, в повседневной жизни Лорак предпочитает показывать простые и удобные наряды без ярких образов и откровенных платьев. В не сцены звезду все чаще можно заметить в лосинах, топах и спортивных костюмах с кроссовками на высокой подошве.

Также звезда примеряла коротенькое черное платье с необычными рукавами-фонариками. Платье певица спустила с плеч, похваставшись зоной декольте. К классическому платью Каролина примеряла аккуратное ожерелье с камнями. Артистка мило улыбалась и смотрела в кадр.

«Маленькое черное платье — must have каждой девушки. Как считаете?», - подписала фото певица.

«Черный цвет — это идеал. Он всем к лицу», «Каролина, какая красивая», «Красавица в маленьком черном платье», «Какая вы красивая! Вам очень идет это черное платье! Куколка!», «Вы принцесса», «Не в таком возрасте», - пишут пользователи сети.

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