Певица Ани Лорак продолжает праздновать 10-летие своей дочери Софии
Как известно, 42-летняя артистка устроила шумную вечеринку 9 июня по случаю первого юбилея своей наследницы. На праздник заказали многоярусный торт и собрали большую детскую компанию. Но, видимо, не все успели побывать на торжестве, поэтому София до сих пор получает поздравления.
В своем новом посте Каролина опубликовала серию свежих фото, передает Politeka.net. Певица вышла в свет вместе с дочкой, дабы еще раз отпраздновать ее день рождения в кругу друзей.
Лорак появилась на кадрах в лимонном мини-платье с рукавом-воланом на одно плечо. София позировала в нескольких платьях, разных оттенков, но одного фасона: свободных и ниже колен.
"Продолжаем празднование❤️ Сонечке 10 лет 🎉 @renat_agzamov, огромное спасибо за тортик! Это невероятно красиво и вкусно 🎂", - подписала снимки певица.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное, обсуждая внешний вид Каролины и Софии. Кроме комментариев с поздравлениями, некоторые отметили, что наряд Лорак выглядел куда презентабельнее, чем у ее дочки.
"Какие красотки! С праздником Сонечку! ❤️😍"
"Сама в мини, а дочка, как бабушка, в длинной юбчонке... - от масульманина, турчанка - но по-моему её крестили... её крестный отец Киркоров.Ф))) - свят свят😂 - Есть плюс - бровь разьединили 👏"
"Поздравляю вашу Принцессу вновь ❤️ большая уже) на вас чем-то похожа)"
"Как вам идёт солнечный желтый цвет💛"
"Какая вы красивая😍😍❤️ А Соня как на вас похожа😍 Такая же красотка как вы✨❤️"
Ранее мы сообщали, что Лорак удивила появлением на вечеринке с "младенцем" на руках. Особенно этому факту обрадовалась ее дочка. В "свертке" оказалась необычная кукла, о которой София сильно мечтала.
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