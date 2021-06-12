Певица Ани Лорак продолжает праздновать 10-летие своей дочери Софии

Как известно, 42-летняя артистка устроила шумную вечеринку 9 июня по случаю первого юбилея своей наследницы. На праздник заказали многоярусный торт и собрали большую детскую компанию. Но, видимо, не все успели побывать на торжестве, поэтому София до сих пор получает поздравления.

В своем новом посте Каролина опубликовала серию свежих фото, передает Politeka.net. Певица вышла в свет вместе с дочкой, дабы еще раз отпраздновать ее день рождения в кругу друзей.

Лорак появилась на кадрах в лимонном мини-платье с рукавом-воланом на одно плечо. София позировала в нескольких платьях, разных оттенков, но одного фасона: свободных и ниже колен.

"Продолжаем празднование❤️ Сонечке 10 лет 🎉 @renat_agzamov, огромное спасибо за тортик! Это невероятно красиво и вкусно 🎂", - подписала снимки певица.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, обсуждая внешний вид Каролины и Софии. Кроме комментариев с поздравлениями, некоторые отметили, что наряд Лорак выглядел куда презентабельнее, чем у ее дочки.

"Какие красотки! С праздником Сонечку! ❤️😍"

"Сама в мини, а дочка, как бабушка, в длинной юбчонке... - от масульманина, турчанка - но по-моему её крестили... её крестный отец Киркоров.Ф))) - свят свят😂 - Есть плюс - бровь разьединили 👏"

"Поздравляю вашу Принцессу вновь ❤️ большая уже) на вас чем-то похожа)"

"Как вам идёт солнечный желтый цвет💛"

"Какая вы красивая😍😍❤️ А Соня как на вас похожа😍 Такая же красотка как вы✨❤️"

Ранее мы сообщали, что Лорак удивила появлением на вечеринке с "младенцем" на руках. Особенно этому факту обрадовалась ее дочка. В "свертке" оказалась необычная кукла, о которой София сильно мечтала.

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Как сообщала Politeka, Ани Лорак показала, как изменилась ее дочь от бывшего мужа: "Какая большая малышка".

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