Популярная певица Ани Лорак на концерте смогла впечатлить не только похудевшей фигурой

Перед концертом исполнительница постаралась не только выпустить новый клип на композицию, но еще и успешно привела себя в порядок, желая предстать перед фанатами в новом виде. Ради похудения Лорак хорошо потрудилась и заметно осмелела – впервые за несколько лет звезда даже хвастнула фигурой в купальнике.

На концерте Каролина также блеснула всей красотой. Короткой платье из золота со свисающими бусинами только придало ей большего сияния, а худые и стройные ноги сразу же были замечены фанатами. При этом многие могли обратить внимание и на лицо Каролины.

По мнению некоторых поклонников, звезда уже давно делает уколы красоты, старается поддерживать молодость всеми способами и отказывается комментировать слухи о ее увлечении ботоксом и филлерами. На фото, представленном в профиле артистки, хорошо видны все изменения, которые проделала с собой Каролина.

В то же время, в интервью она лишь подчеркивает, что для ухода за собой у нее есть лишь три главных правила: не есть поздним вечером, убрать из меню сладкие напитки, майонез и хлебобулочные изделия, а также добавить физические нагрузки.

Напомним, недавно звезда отправилась в гастрольный тур по России, и на своей странице в соцсети показала несколько кадров с очередного концерта.На новых снимках видно, что Ани сменила несколько образов, она появлялась на сцене в откровенный нарядах, демонстрируя идеальную фигуру.

Пользователи тут же принялись активно обсуждать новые снимки звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях. "Самая лучшая", "Лучшая", "Какая вы счастливая, когда на сцене", "Спасибо за эмоции!", "Видно, как вы отдаёте свою энергию на все сто. Будьте такой счастливой всегда", "Очень теплые и красивые фотографии", "Волшебная", "Потрясающий вечер", "Такие вечера не забываются. Настоящая любовь", - пишут фанаты под фото Лорак.

Напомним, 42-летняя Ани Лорак в наряде для девочки-подростка устроила забавные пляски на сцене: фото

Как сообщала Politeka, Ани Лорак хвастнула ногами в образе бизнес-леди, надев черные лосины и блузу: фото

Также Politeka писала, Ани Лорак в радужном бикини показала готовность к лету: "Фигура - мечта каждой девушки".