Певице Ани Лорак удалось удивить подарком - кадры произвели фурор

Так, 42-летняя артистка устроила шумную вечеринку по случаю дня рождения ее дочери Софии. На праздник заказали многоярусный торт и собрали большую детскую компанию. Соответствующие кадры Каролина опубликовала в Инстаграм, передает Politeka.net.

Главным подарком, о котором сильно мечтала София, стала необычная кукла, похожая на маленького ребенка. Лорак показала трогательный момент, как появилась с "младенцем" на руках перед изумленной дочкой. Судя по реакции, девочка очень обрадовалась подарку, тут же взяла "малышку" на руки, прижав к себе.

На вечеринке, кстати, присутствовал и ее отец, бывший муж Лорак турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу. В какой-то момент он заинтересовался куклой Софии.

"Как назвала ее?", - спросил он у дочки, пока та примеряла игрушке наряды.

"Я сказала всем - Аврора", - ответила девочка.

Ранее мы рассказывали, что Лорак назвала день рождения Софии — своим любимым днем в году.

"Дорогая моя доченька, поздравляю тебя❤️ День твоего рождения — мой самый любимый день в году! Ты уникальна💋 Будь счастлива и здорова. Ничего не бойся, смело иди по жизни, я знаю, у тебя всё получится! Мама всегда рядом. Люблю тебя, моя крошка!🎈🧡", - обратилась она к дочке в Инстаграм, сопроводив пост "живым" фото с неподдельными эмоциями.

Также с 10-летием девочку поздравил и ее крестный Филипп Киркоров.

"Сегодня в мире отмечают День Друзей! Частичка моей души принадлежит моей подруге, моей Диве, @anilorak, которая ровно 10 лет назад в этот замечательный день стала мамой и подарила жизнь Софийке - моей крестнице!🙏🏻От всей души поздравляю с первым юбилеем!!!🥳", - написал он в Инстаграм.

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