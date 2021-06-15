Певица Ани Лорак продолжает публиковать яркие фото с праздника, который устроила в честь 10-летия своей дочки Софии
Так, 42-летняя артистка поделилась новой порцией снимков с детской вечеринки в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.
Судя по всему, торжество прошло в загородном комплексе с аниматорами, кучей воздушных шариков и, безусловно, гостями.
Каролина предстала на кадрах в лимонном мини-платье, а ее дочурка в стильном белом сарафане ниже колен с ярким принтом, который дополнила джинсовой курточкой и красными кедами.
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"Детство — очень важный период жизни. Именно в юном возрасте в нас закладывается вера в людей, в добро и чудеса❤️. Спасибо за помощь в организации нашего красочного юбилея🎈 Детский смех не утихал ни на минуту🙏🏻🎉", - с теплом подписала кадры певица, удивив трогательным отношением к дочери.
Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"какие красивые😍😍 Сонечка, принцесса😍 все больше на вас похожа😍"
"Красивый праздник, такие счастливые детки и взрослые ♥ Волшебные мгновения детства ♥ Даже не верится, что прошло 10 лет с того радостного дня, когда мы все узнали, что наша любимая Каролиночка стала мамой доченьки"
"Как же быстро летит время... Пусть будет счастлива! ❤️"
"Блиииин а потом это... Потащат на сцену... Может замуж"
"Такие красоткиии. Счастья Сонечке, пусть наслаждается детством, ведь оно так быстро пролетит ❤🙏🏻"
Примечательно, что саму Каролину в детстве родная мать была вынуждена отдать в интернат, так как семья жила очень бедно, без отца.
"Помню - я не очень расстроилась. Мне даже показалось, что интернат - это прекрасное место. Ведь там мне и одежду стали давать, причем иногда даже новую. С едой тоже было неплохо...", - вспоминала артистка в одном из интервью.
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