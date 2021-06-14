Недавно дочь певицы Ани Лорак и турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу отпраздновала свое 10-летие, на празднике присутствовали оба родителя

Ани Лорак вместе с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу состояла в отношениях более 10 лет, передает Politeka.net. Пара развелась в 2019 году. Причиной такого решения Ани стала измена супруга.

Недавно экс-супруги появились вместе на вечеринке Филиппа Киркорова, вызывав слухи о своем примерении. В этот же раз супруги воссоединились ради праздника дочери. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Ани Лорак появилась в желтом ультрамини, которое подчеркнуло ее идеальную фигуру. Кажется Лорак так принарядилась не только ради праздника, но и для встречи экс-мужа.

Семейные кадры собрали десячтки тысяч просмотров и много коммнетариев.

"С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ СОНЕЧКА!!! Вот это ПРАЗДНИК, РАДОСТЬ и родители рядом!! Сколько эмоций, впечатлений, счастья, любви!! Слава БОГУ, ВСЁ ОЧЕНЬ👏👏👏👏 ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Как приятно что родители рядом с дочкой👏👏👏👏🔥", "Как хорошо Когда Вся Семья В Сборе", "А какой ребенок добрый прям видно 😍😍😍😍", "Софиюшка! Ребёнок счастья", "Не знаю почему, но, я рада, что семья воссоединилась. Мне очень нравится эта пара", - написали пользователи сети.

Отметим, Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу поженились в 2009 году, после этого у пары родилась дочь, крестным отцом которой стал Филипп Киркоров.

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