Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу показал новые кадры с дочкой

София на днях отпраздновала десятилетие. Чтобы поздравить дочку Мурат прилетел в Киев из Москвы. На новых кадрах в Инстаграм он показал, как проводит время с девочкой, передает Politeka.net.

Мурат и София вместе завтракали. А компанию им составила Аврора - необычная кукла, похожая на маленького ребенка. Ее подарили девочке на день рождения, исполнив давнее желание. Похоже, теперь София с Авророй вовсе не разлучается.

После завтрака отец с дочкой отправились куда-то также вместе.

Ранее мы рассказывали, что Лорак назвала день рождения Софии — своим любимым днем в году.

"Дорогая моя доченька, поздравляю тебя❤️ День твоего рождения — мой самый любимый день в году! Ты уникальна💋 Будь счастлива и здорова. Ничего не бойся, смело иди по жизни, я знаю, у тебя всё получится! Мама всегда рядом. Люблю тебя, моя крошка!🎈", - обратилась она к дочке в Инстаграм, сопроводив пост "живым" фото с неподдельными эмоциями.

Также с 10-летием девочку поздравил и ее крестный Филипп Киркоров.

"Сегодня в мире отмечают День Друзей! Частичка моей души принадлежит моей подруге, моей Диве, @anilorak, которая ровно 10 лет назад в этот замечательный день стала мамой и подарила жизнь Софийке - моей крестнице!🙏 От всей души поздравляю с первым юбилеем!!!", - написал он в Инстаграм.

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Как сообщала Politeka, Ани Лорак показала, как изменилась ее дочь от бывшего мужа: "Какая большая малышка".

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