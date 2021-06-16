Певица Ани Лорак недавно отпраздновала 10-летие единственной дочери, Софии
Звезда родила девочку в 2011 году от своего мужа турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, передает Politeka.net. Пара развелась в 2019 году, но сейчас время от времени появляется совместно на разных мероприятиях.
Стоит отметить, что в этот раз звезда на дне рождения дочери появилась в красивом мини-платье. Желтый наряд обтянул стройную талию, а длина наряда позволила рассмотреть стройные ножки Каролины.
Кадры со звездой разошлись по сети. В частности, в одной из фан-групп опубликовали видео, как Ани зашла почти по колено в бассейн. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
"Ах эта куколка ... Невероятно люблю и горжусь @anilorak . Она стала мне родным человеком за столько лет...❤️😍Мой Ангел! Мой мотиватор!💓❤️😍 Самая лучшая в мире!", - написали авторы публикации.
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Публикация собрала более 19 тысяч просмотров и много комментариев.
"Любимая!!!🌹😘🥰🤟😎🥂", "Обожаем", "Ани ты прелесть. 😍😍😍😍😍", "О, боже,какая же прекрасная у нашей Каролины, улыбка))😍🔥❤️", "Милая", "Привет, как водичка? Ты солнце мое, ты прелесть моя ❤️❤️❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.
Отметим, Ани Лорак засветилась на празднике дочери вместе с бывшим мужем. Семейные кадры собрали десятки тысяч просмотров и много комментариев.
Пользователи сети радовались, что вся семья оказалась в сборе.
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