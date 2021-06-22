Популярная певица украинского происхождения Ани Лорак выбрала образ в сверкающем мини для выступления
42-летняя украинская звезда, которая уже давно живет и работает в России, не перестает радовать поклонников своими запоминающимися образами. Снимки одного из них появился на фан-странице Лорак в Инстаграм, пишет Politeka.net.
Так, поклонников покорил наряд, который певица выбрала для своего выступления в Сочи. На фото можно увидеть, что Лорак вышла на сцену в коротком черном платье, покрытом пайетками. Глубокое декольте и ультра-короткая юбка наряда могут заставить любого забыть о возрасте артистки. Еще одной деталью ее образа стали колготы в сеточку.
На снимках Лорак была запечатлена в движении во время исполнения своих песен. На ее лице можно было заметить улыбку. Судя по сотням лайков под снимками, фанатам этот образ певицы понравился.
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Ранее мы писали, что Лорак поделилась фото, на котором запечатлена на серо-розовом фоне, перед камерой она появилась в элегантном образе. На ней стильный белоснежный пиджак, волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице сдержанный макияж.
При этом в ушах звезды изящные бриллиантовые серьги, а на руке небольшое колечко. Выглядит артистка очень молодо и свежо.
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