Популярная певица украинского происхождения Ани Лорак выбрала образ в сверкающем мини для выступления

42-летняя украинская звезда, которая уже давно живет и работает в России, не перестает радовать поклонников своими запоминающимися образами. Снимки одного из них появился на фан-странице Лорак в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Так, поклонников покорил наряд, который певица выбрала для своего выступления в Сочи. На фото можно увидеть, что Лорак вышла на сцену в коротком черном платье, покрытом пайетками. Глубокое декольте и ультра-короткая юбка наряда могут заставить любого забыть о возрасте артистки. Еще одной деталью ее образа стали колготы в сеточку.

На снимках Лорак была запечатлена в движении во время исполнения своих песен. На ее лице можно было заметить улыбку. Судя по сотням лайков под снимками, фанатам этот образ певицы понравился.

Ранее мы писали, что Лорак поделилась фото, на котором запечатлена на серо-розовом фоне, перед камерой она появилась в элегантном образе. На ней стильный белоснежный пиджак, волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице сдержанный макияж.

При этом в ушах звезды изящные бриллиантовые серьги, а на руке небольшое колечко. Выглядит артистка очень молодо и свежо.

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