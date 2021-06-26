Известная певица Ани Лорак, которая переехала жить и работать в РФ, показала похудевшую фигуру в красном мини
После длительного перерыва Каролина наконец-то приступила к концертам и теперь активно показывает в Инстаграм, как готовится к каждому выступлению и меняет наряды в гримерке. Как можно заметить из Сторисов Лорак, она на платья не мелочится.
Каждый наряд знаменитости создан, чтобы подчеркнуть не сколько ее индивидуальность, сколько саму похудевшую фигуру. Практически в каждом выступлении Лорак акцентирует внимание на свои формы и хвастается моложавым видом в 42 года.
В этот раз Лорак также исключения делать не стала, надев коротенькое красное платье.
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«Начинаем» - написала она под роликом, в котором покрутилась на камеру, хвастаясь изгибами в наряде из одних пайеток. Не обошлось и без демонстрации декольте – намеренно прогнувшись в спине перед зеркало, певица наклонилась, показывая себя без смущения.
К слову, ради того, чтобы быть в лучшей форме, Лорак немало старается: питается дробно, занимается в зале с тренером и активно посещает косметолога, из-за чего ее часто уже критикуют в сети.
Напомним, что 42-летняя Ани Лорак показала себя вблизи, обвешавшись бриллиантами: "Зеленоглазая дива".
Также Politeka писала, что 42-летняя Лорак в маленьком топике не постеснялась показать живот с пикантного ракурса: кадры.
А еще Politeka сообщала, что 42-летняя Лорак забыла о возрасте в сверкающем мини и колготах в сеточку: в сеть попали фото.