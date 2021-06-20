Популярная певица Ани Лорак опубликовала яркие кадры из новой фотосессии

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская артистка Ани Лорак, которая много лет живет и строит карьеру в среде российского шоу-бизнеса, часто радует публику яркими фото и видео в своем Instagram. Недавно звезда снялась в яркой рекламной фотосессии, которую решила показать поклонникам в соцсети.

На новых снимках Ани запечатлена на серо-розовом фоне, перед камерой она появилась в элегантном образе. На ней стильный белоснежный пиджак, волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице сдержанный макияж. При этом в ушах звезды изящные бриллиантовые серьги, а на руке небольшое колечко. Выглядит артистка очень молодо и свежо, она то загадочно смотрит в объектив, то кокетливо улыбается.

В подписи к фотографиям Лорак написала: "Бриллианты никогда не выйдут из моды. Мои любимые аксессуары к любому образу. Я предпочитаю аккуратные серьги и минималистичные кольца, они одинаково роскошно смотрятся как в компании маленького черного платья, так и брючного костюма. Широкий выбор ювелирных украшений позволяет всегда меняться и быть разной". Пользователи тут же принялись активно обсуждать яркие кадры звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях: "Какая красивая, зеленоглазая дива", "Неземная", "Вау, какая красавица", "Просто солнечный свет", "Нереально красивая", "Красотка", "Прекрасный бриллиант страды лучше всех драгоценных камней".

Напомним, 42-летняя Ани Лорак в наряде для девочки-подростка устроила забавные пляски на сцене: фото

Как сообщала Politeka, Ани Лорак хвастнула ногами в образе бизнес-леди, надев черные лосины и блузу: фото

Также Politeka писала, Ани Лорак в радужном бикини показала готовность к лету: "Фигура - мечта каждой девушки".