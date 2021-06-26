Популярна співачка Ані Лорак у неймовірно красивій сукні засвітилася в компанії свого кума Філіпа Кіркорова

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Лорак опублікувала серію фото з фестивалю "Жара", в якому вона брала участь. На фото співачка постала в обтягуючій струмуючій сукні, яка вигідно підкреслила її великий бюст і округлі стегна.

На одному з фото вона стояла поруч з Кіркоровим в коридорі. Артист був одягнений в яскравий салатовий піджак. Парочка виглядала чудово.

"Закулісся", - коротко підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних відгуків.

"Ви найкрасивіша, прекрасні фотографії. Любов", "шикарна", "шикарні номери! Як завжди найкраща!", "Ось що значить бути артисткою з великої літери і людиною сонцем", "образи просто вау, підкорили всіх і кожного", - пишуть користувачі Мережі.

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