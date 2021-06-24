Популярна співачка Ані Лорак у костюмі яскраво-жовтого кольору повеселилася в поїздці

Після схуднення Кароліна всіляко намагається привертати увагу до себе, щоб показати свою кращу за останні роки форму. Не раз Лорак помічала, як займається зарядкою вранці або любить контрастний душ для шкіри. Причому про те, як часто вона ходить до косметолога і які уколи краси робить, Лорак відмовляється говорити.

Заперечуючи очевидне збільшення губ, опрацювання контурів обличчя і уколи ботоксом, зірка викликає подив в мережі серед фанатів, проте, моложавий вид все одно подобається більшості. Під час поїздки в машині, Кароліна традиційно показала в сторі в Instagram новий образ дня.

Співачка вирішила похвалитися своїм літнім образом. Співачка постала перед камерою в досить яскравому і незвичному костюмі. Так, Кароліна позувала з укороченим твідовим жакетом і шортами. Наряд кольору "курчати" доповнив чорний топ, великі аксесуари, яскравий макіяж і проста зачіска завершили зухвалий лук.

Також раніше ми писали, що зірка відпочивала на Мальдівах, звідки частенько викладала спекотні пляжні фотографії. Виявилося, що там же, на казковому узбережжі ані знімала свій новий кліп" роздягнена", який менш, ніж за тиждень зібрав майже 6 мільйонів переглядів.

У своєму мікроблозі Лорак опублікувала миле фото все з тих же Мальдів, на якому з'явилася в образі з кліпу, а в підписі до публікації подякувала своїх фанатів. На знімку ані позує в розкішній білосніжній сукні, яка оголила витончені плечі і шию. Її волосся зібране в недбалу зачіску, а на обличчі легкий макіяж, вона уважно дивиться в об'єктив.

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