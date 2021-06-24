Популярная певица Ани Лорак в костюме ярко-желтого цвета повеселилась в поездке

После похудения Каролина всячески старается привлекать внимание к себе, чтобы показать свою лучшую за последние годы форму. Не раз Лорак подмечала, как занимается зарядкой по утрам или любит контрастный душ для кожи. Причем о том, как часто она ходит к косметологу и какие уколы красоты делает, Лорак отказывается говорить.

Отрицая очевидное увеличение губ, проработку контуров лица и уколы ботоксом, звезда вызывает недоумение в сети среди фанатов, тем не менее, моложавый вид все равно нравится большинству. Во время поездки в машине, Каролина традиционно показала в Стори в Инстаграм новый образ дня.

Певица решила похвастаться своим летним образом. Певица предстала перед камерой в довольно ярком и непривычном костюме. Так, Каролина позировала с укороченным твидовым жакетом и шортами. Наряд цвета «цыпленка» дополнил черный топ, большие аксессуары, яркий макияж и простая прическа завершили дерзкий лук.

Также ранее мы писали, что звезда отдыхала на Мальдивах, откуда частенько выкладывала жаркие пляжные фотографии. Оказалось, что там же, на сказочном побережье Ани снимала свой новый клип "Раздетая", который менее, чем за неделю собрал почти 6 миллионов просмотров.

В своем микроблоге Лорак опубликовала милое фото все с тех же Мальдив, на котором появилась в образе из клипа, а в подпсии к публикации поблагодарила своих фанатов. На снимке Ани позирует в роскошном белоснежном платье, которое оголил изящные плечи и шею. Ее волосы собраны в небрежную прическу, а на лице легкий макияж, она внимательно смотрит в объектив.

Напомним, 42-летняя Ани Лорак в наряде для девочки-подростка устроила забавные пляски на сцене: фото

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