Популярная певица Ани Лорак в невероятно красивом платье засветилась в компании своего кума Филиппа Киркорова

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Лорак опубликовала серию фото с фестиваля «Жара», в котором она принимала участие. На фото певица предстала в обтягивающем струящемся платье, которое выгодно подчеркнуло ее большой бюст и округлые бедра.

На одном из фото она стояла рядом с Киркоровым в коридоре. Артист был одет в яркий салатовый пиджак. Парочка выглядела превосходно.

«Закулисье», - коротко подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных отзывов.

«Вы самая красивая, прекрасные фотографии. Любовь», «Шикарная», «Шикарные номера! Как всегда Лучшая!», «Вот что значит быть Артисткой с большой буквы и человеком Солнцем», «Образы просто вау, покорили всех и каждого», - пишут пользователи сети.

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