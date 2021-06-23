Відома співачка Ані Лорак, яка будує успішну кар'єру в Росії, вразила видом на корпоративі

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок з'явилися фото співачки у вельми екстравагантному вигляді. Як відомо, під час карантину співачка сильно набрала вагу. Про це вона сама розповідала в одному з інтерв'ю. Перед початком концертів Кароліна взяла себе в руки і прийшла у відмінну форму. Це вона прекрасно продемонструвала на концерті в Санкт-Петербурзі.

Лорак була одягнена в дуже пікантний комбінезон леопардового забарвлення. Пікантність полягала в тому, що він був дуже коротким. Вона одягла колготки в сіточку які підкреслили стрункі ніжки.

«Прекрасна. Photo by NIGHT2DAY. День народження ресторану "SunDay Ginza"/ Saint-Petersburg", - підписали фото автори аккаунта.

Варто відзначити, що на опублікованих кадрах Лорак виглядала дуже щасливою.

Раніше ми писали, що Ані Лорак продовжила свій гастрольний тур, показуючи особисті фото з поїздки. Кароліна показала, як подорожувала в поїзді на самоті. Вирішивши показати фігуру, зірка прогнулася, демонструючи плоский живіт і хвалячись ідеальним рельєфом. З такою фігуркою Кароліна не соромиться носити топи.

Нагадаємо, що 42-річна Ані Лорак показала себе зблизька, обвішавшись діамантами:"зеленоока Діва".

Також Politeka писала, що 42-річна Лорак в маленькому топіку не посоромилася показати живіт з пікантного ракурсу: кадри.

А ще Politeka повідомляла, що 42-річна Лорак забула про вік у блискучому міні і колготах в сіточку: в Мережу потрапили фото.