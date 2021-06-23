Відома співачка Ані Лорак, яка будує успішну кар'єру в Росії, вразила видом на корпоративі

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок з'явилися фото співачки у вельми екстравагантному вигляді. Як відомо, під час карантину співачка сильно набрала вагу. Про це вона сама розповідала в одному з інтерв'ю. Перед початком концертів Кароліна взяла себе в руки і прийшла у відмінну форму. Це вона прекрасно продемонструвала на концерті в Санкт-Петербурзі.

Лорак була одягнена в дуже пікантний комбінезон леопардового забарвлення. Пікантність полягала в тому, що він був дуже коротким. Вона одягла колготки в сіточку які підкреслили стрункі ніжки.

«Прекрасна. Photo by NIGHT2DAY. День народження ресторану "SunDay Ginza"/ Saint-Petersburg", - підписали фото автори аккаунта.

Популярні новини зараз

Галкін показав незвичайне захоплення 72-річної Пугачової і їх доньки Лізи: "Геніально і просто"

Двоє малюків випали з вікон, дорослі недогледіли: деталі нещастя в Києві

Діти і дорослі загинули у воді на Трійцю під Києвом: деталі трагедії

Загибель 21-річної рекордсменки України: стали відомі подробиці трагедії, "їхала додому після..."

13-хлопчик ліг на колії, чекаючи поїзда: деталі та кадри трагедії на Київщині
Показати ще

Варто відзначити, що на опублікованих кадрах Лорак виглядала дуже щасливою.

Раніше ми писали, що Ані Лорак продовжила свій гастрольний тур, показуючи особисті фото з поїздки. Кароліна показала, як подорожувала в поїзді на самоті. Вирішивши показати фігуру, зірка прогнулася, демонструючи плоский живіт і хвалячись ідеальним рельєфом. З такою фігуркою Кароліна не соромиться носити топи.

Нагадаємо, що 42-річна Ані Лорак показала себе зблизька, обвішавшись діамантами:"зеленоока Діва".

Також Politeka писала, що 42-річна Лорак в маленькому топіку не посоромилася показати живіт з пікантного ракурсу: кадри.

А ще Politeka повідомляла, що 42-річна Лорак забула про вік у блискучому міні і колготах в сіточку: в Мережу потрапили фото.