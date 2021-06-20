Популярна співачка Ані Лорак опублікувала яскраві кадри з нової фотосесії

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська артистка Ані Лорак, яка багато років живе і будує кар'єру в середовищі російського шоу-бізнесу, часто радує публіку яскравими фото і відео у своєму Instagram. Нещодавно зірка знялася в яскравій рекламній фотосесії, яку вирішила показати шанувальникам в соцмережі.

На нових знімках ані відображена на сіро-рожевому тлі, перед камерою вона з'явилася в елегантному образі. На ній стильний білосніжний піджак, волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі стриманий макіяж. При цьому у вухах зірки витончені діамантові сережки, а на руці невелике колечко. Виглядає артистка дуже молодо і свіжо, вона то загадково дивиться в об'єктив, то кокетливо посміхається.

У підписі до фотографій Лорак написала: "Діаманти ніколи не вийдуть з моди. Мої улюблені аксесуари до будь-якого образу. Я віддаю перевагу акуратні сережки і мінімалістичні кільця, вони однаково розкішно виглядають як в компанії маленького чорного плаття, так і брючного костюма. Широкий вибір ювелірних прикрас дозволяє завжди змінюватися і бути різною". Користувачі тут же почали активно обговорювати яскраві кадри зірки, засинаючи її компліментами в коментарях: "Яка красива, зеленоока діва", "Неземна", "Вау, яка красуня", "Просто сонячне світло", "Нереально красива", "Красуня", "Прекрасний діамант жнив краще всіх коштовних каменів".

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