Известная певица Ани Лорак, которая строит успешную карьеру в России, впечатлила видом на корпоративе

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек появились фото певицы в весьма экстравагантном виде. Как известно, во время карантина певица сильно набрала вес. Об этом она сама рассказывала в одном из интервью. Перед началом концертов Каролина взяла себя в руки и пришла в отменную форму. Это она прекрасно продемонстрировала на концерте в Санкт-Петербурге.

Лорак была одета в очень пикантный комбинезон леопардовой расцветки. Пикантность заключалась в том, что он был очень коротким. Она надела колготки в сеточку которые подчеркнули стройные ножки.

«Прекрасная. Photo by NIGHT2DAY. День рождения ресторана "SunDay Ginza" / Saint-Petersburg”, - подписали фото авторы аккаунта.

Стоит отметить, что на опубликованных кадрах Лорак выглядела очень счастливой.

Ранее мы писали, что Ани Лорак продолжила свой гастрольный тур, показывая личные фото из поездки. Каролина показала, как путешествовала в поезде в одиночестве. Решив показать фигуру, звезда прогнулась, демонстрируя плоский живот и хвастаясь идеальным рельефом. С такой фигуркой Каролина не стесняется носить топы.

Напомним, что 42-летняя Ани Лорак показала себя вблизи, обвешавшись бриллиантами: "Зеленоглазая дива".

Также Politeka писала, что 42-летняя Лорак в маленьком топике не постеснялась показать живот с пикантного ракурса: кадры.

А еще Politeka сообщала, что 42-летняя Лорак забыла о возрасте в сверкающем мини и колготах в сеточку: в сеть попали фото.