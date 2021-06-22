Українська співачка Ані Лорак, яка останні роки живе і будує свою кар'єру в Росії, показала стильний лук під час поїздки

Кілька тижнів під ряд Кароліна була зайнята невеликим турів, в який вирушила після тривалої перерви через карантин. Зараз зірка знову ділиться своїми кадрами в Instagram, щоб привернути увагу до своєї сторінки.

Цього разу в розділі Сторі з'явилися знімки з машини Лорак. Відпочиваюча співачка позувала в короткому чорному топіку без ліфа і світлих трендових джинсах з високою посадкою. Звичний спортивний лук знаменитості доповнили сонцезахисні окуляри і акуратно зав'язані локони.

Як можна помітити, в повсякденному житті Лорак вважає за краще показувати прості і зручні наряди без яскравих образів і відвертих суконь. У не сцени зірку все частіше можна помітити в лосинах, топах і спортивних костюмах з кросівками на високій підошві.

Також зірка приміряла коротеньку чорну сукню з незвичайними рукавами-ліхтариками. Сукню співачка спустила з плечей, похвалившись зоною декольте. До класичної сукні Кароліна приміряла акуратне намисто з камінням. Артистка мило посміхалася і дивилася в кадр.

"Маленьке чорне плаття-must have кожної дівчини. Як вважаєте?",- підписала фото співачка.

"Чорний колір-це ідеал. Він всім до лиця«, "Кароліна, яка красива«,» красуня в маленькому чорному платті«," яка ви красива! Вам дуже йде це чорне плаття! Лялечка!", "Ви принцеса», " Не в такому віці", - пишуть користувачі Мережі.

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