Популярна співачка українського походження Ані Лорак вибрала образ у блискучому міні для виступу

42-річна українська зірка, яка вже давно живе і працює в Росії, не перестає радувати шанувальників своїми образами, що запам'ятовуються. Знімки одного з них з'явився на фан-сторінці Лорак в Instagram, пише Politeka.net.

Так, шанувальників підкорив наряд, який співачка вибрала для свого виступу в Сочі. На фото можна побачити, що Лорак вийшла на сцену в короткій чорній сукні, покритій паєтками. Глибоке декольте і ультра-коротка спідниця вбрання можуть змусити будь-якого забути про вік артистки. Ще однією деталлю її образу стали колготи в сіточку.

На знімках Лорак була відображена в русі під час виконання своїх пісень. На її обличчі можна було помітити посмішку. Судячи з сотень лайків під знімками, фанатам цей образ співачки сподобався.

Раніше ми писали, що Лорак поділилася фото, на якому зображена на сіро-рожевому тлі, перед камерою вона з'явилася в елегантному образі. На ній стильний білосніжний піджак, волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі стриманий макіяж.

При цьому у вухах зірки витончені діамантові сережки, а на руці невелике колечко. Виглядає артистка дуже молодо і свіжо.

Нагадаємо, 42-річна Ані Лорак у вбранні для дівчинки-підлітка влаштувала забавні танці на сцені: фото

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак хвалилася ногами в образі бізнес-леді, надівши чорні лосини і блузу: фото

Також Politeka писала, Ані Лорак у райдужному бікіні показала готовність до літа: "фігура-мрія кожної дівчини".