Співачка Ані Лорак сколихнула публіку, показавши себе в спокусливому образі і зробивши пропозицію, від якої важко встояти

42-річна артистка, як відомо, нещодавно випустила новий кліп на свою пісню "роздягнена". У себе в Instagram зірка вирішила розповісти про успіхи ролика.

Пост Кароліна супроводила фрагментами з кліпу, де хизується в купальнику кавового забарвлення, який здається "невидимим" на засмаглій шкірі зірки, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз).

Лорак вирішила віддячити публіку за перегляди та відгуки до пісні, оголосивши конкурс.

"Менш ніж за місяць відео набрало понад 13 мільйонів переглядів на YouTube!💥 На честь цього хочу порадувати вас конкурсом каверів❤️. Конкурс триватиме 10 днів, до 8 липня включно. Мінус пісні» роздягнена " вже чекає вас на моєму telegram-каналі. Переможця обиратиму особисто і обіцяю прослухати всі кавери😉 автори найоригінальніших відео отримають від мене особливі додаткові сюрпризи. Всім бажаю натхнення і удачі💋", - йдеться в повідомленні.

Користувачі з ентузіазмом коментують побачене:

"Шикарна фігура🔥"

"Супер рррр! Дуже гідно, красива!🔥👏🙌"

"Для чого ви це робите, адже ви співачка, а не фотомодель? - Вона хоче показати що все ще у формі, і це Круто) - таку фігуру потрібно показувати, мотивація для багатьох, як не обжиратися 😂і бути завжди у формі🔥 - чим більше роздягнена співачка, тим більше фанатів"

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