Концерт певицы Ани Лорак в Москве был сорван

Перед выступлением люди устроили митинг с требованием, чтобы певица платить налоги за свои выступления в России. Об этом соообщает Telegram-канал "Светские хроники".

Отмечается, что именно такие требовани были на писаны на плакатах, с которыми пришли активисты. В результате чего концерт Лорак 25 июня певицы был сорван.

Сообщается, за 2019 год Ани Лорак заплатила налогов всего около 165 тысяч рублей (2 300 долларов) при том, что цена билетов на ее концерт достигает 80 тысяч рублей (1 100 долларов), а наряды в которых артистка появляется на публике стоят тысячи долларов.

На кадрах, которые появились в Сети видно, что Ани Лорак сбежала из клуба с большим количеством охраны.

Ситуация вызвала резонанс в Сети. Однако мнения пользователей по поводу произошедшего разделились. В комментариях пишут, что не нужно считать чужие деньги, и не все до конца не понимают, почему сорвали концерт Лорак.