Певица Ани Лорак всколыхнула публику, показав себя в соблазнительном образе и сделав предложение, от которого трудно устоять

42-летняя артистка, как известно, недавно выпустила новый клип на свою песню "Раздетая". У себя в Инстаграм звезда решила рассказать об успехах ролика.

Пост Каролина сопроводила фрагментами из клипа, где щеголяет в купальнике кофейной расцветки, который кажется "невидимым" на загорелой коже звезды, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Лорак решила отблагодарить публику за просмотры и отзывы к песне, объявив конкурс.

"Менее чем за месяц видео набрало более 13 миллионов просмотров на YouTube!💥 В честь этого хочу порадовать вас конкурсом каверов❤️. Конкурс продлится 10 дней, до 8 июля включительно. Минус песни «Раздетая» уже ждет вас на моем telegram-канале. Победителя буду выбирать лично и обещаю прослушать все каверы😉 Авторы самых оригинальных видео получат от меня особенные дополнительные сюрпризы. Всем желаю вдохновения и удачи💋", - говорится в сообщении.

Пользователи с энтузиазмом комментируют увиденное:

"Шикарная фигура🔥"

"Супер рррр! Очень достойно, красивая!🔥👏🙌"

"Для чего вы это делаете, ведь вы певица, а не фотомодель? - Она хочет показать что все ещё в форме, и это Круто) - такую фигуру нужно показывать, мотивация для многих, как не обжираться 😂и быть всегда в форме🔥 - чем более раздетая певица, тем больше фанатов"

Напомним, Ани Лорак в "золотом" мини вызвала бурную реакцию у украинцев: "Она больше не наша"

Как сообщала Politeka, Ани Лорак с накладными волосами появилась на публике в новом имидже.

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