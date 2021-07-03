Певица Ани Лорак шокировала кардинальными изменениями

Как сообщает Politeka.net, Ани Лорак, которая неоднократно удивляла фанатов нелепыми, а порой слишком откровенными нарядами, на этот раз показала себя совершенно с другой стороны.

В частности она неприятно поразила поклонников изменениями во внешности, которые стали заметными на новом видео певицы в Instagram-Stories.

Губы скандальной украинской певицы, ныне выступающей в РФ, выглядят так, как будто они отдельно от лица певицы. Видео тут же поддалось жесткой критике. На нем исполнительница позирует в машине, томно улыбаясь и делая губы-уточкой. Она желает всем хорошей пятницы и удачных выходных. В конце ролика Лорак посылает воздушный поцелуй своим поклонникам.

В ролике певица позирует на камеру в светлой футболке, серой рубашке и с собранными волосами. Образ звезда дополнила большими кепкой в тон наряда. Лорак крутит камеру перед собой, демонстрируя лицо.

Отметим, что пользователи сети все чаще сравнивают Каролину, которая с годами начала прибегать к улучшайзингу, с пластиковой российской светской львицей и дизайнером Беллой Потемкиной.

Многие поклонники Ани Лорак подозревают ее в том, что она делает уколы красоты и таким образом увеличила губы.

"Это дно", "Стала похожа на Бэллу Потемкину, и немного на Решетову, видно, один пластический хирург!", "С ума сошли с накачкой губ. Рот как у утки", "Какая прелестная улыбка была до "уточки"... Ну к чему вы так сомневаетесь в этом?", - пишут комментаторы.

Напомним, что Ани Лорак в крошечном платье с блестками впечатлила размерами декольте.

Как сообщала Politeka, Ани Лорак в бикини решила отблагодарить фанатов необычным способом.

Также Politeka писала, что Ани Лорак в обтягивающем платье впечатлила округлыми формами.