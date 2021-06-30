Популярна співачка Ані Лорак заінтригувала кадром в одному халатику
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram 42-річна артистка опублікувала селфі. Кароліна була одягнена в білосніжний халатик, який вона грайливо спустила з плеча. Волосся зірки було ідеально випрямлено, а яскравий концертний макіяж зробив артистку схожою на молоду дівчину. Кароліна посміхалася і виглядала дуже щасливою.
"Всім Сонця всередині. Може, заплануємо live day в сторіз і проведемо день разом?",- підписала фото зірка.
У коментарях співачці залишили масу приємних слів. Шанувальникам сподобалася її ідея більше показувати своє особисте життя.
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"Яка гарна. Ми за!", "Кароліна ви дуже красива!", "Спасибі. Кароліна, мила, тобі теж сонця і тепла в душі", "Кароліна ти найкраща! Ми всі тебе дуже любимо!", "Відмінна ідея!", "Просто принцеса", "Селфі в білому халаті вогонь, ти нереальна", - пишуть користувачі Мережі.
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