Популярная певица Ани Лорак заинтриговала кадром в одном халатике

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм 42-летняя артистка опубликовала селфи. Каролина была одета в белоснежный халатик, который она игриво спустила с плеча. Волосы звезды были идеально выпрямлены, а яркий концертный макияж сделал артистку похожей на молодую девушку. Каролина улыбалась и выглядела очень счастливой.

«Всем солнца внутри. Может, запланируем live day в сториз и проведем день вместе?», - подписала фото звезда.

В комментариях певице оставили массу приятных слов. Поклонникам понравилась ее идея больше показывать свою личную жизнь.

«Какая красивая. Мы за!», «Каролина вы очень красивая!», «Спасибо. Каролина, милая, тебе тоже солнца и тепла в душе», «Каролина ты лучшая! Мы все тебя очень любим!», «Отличная идея!», «Просто принцесса», «селфи в белом халате огонь, ты нереальная», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ани Лорак в крошечном платье с блестками впечатлила размерами декольте: "Начинаем!".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак в бикини решила отблагодарить фанатов необычным способом: "Буду выбирать лично...".

Также Politeka писала, что Ани Лорак в обтягивающем платье впечатлила округлыми формами: «Покорили всех и каждого».