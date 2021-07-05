Дочь певицы Ани Лорак София, которой недавно исполнилось десять лет, похвасталась неожиданными кадрами

Дочь Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу завела свой блог в Инстаграм, и теперь регулярно публикует там новые кадры.

Как передает Politeka.net, в новых сторис девочка рассказала, что вместе с мамой и своим питомцем Тошей отправилась на отдых. Про папу в этот раз она не упомянула.

"Я улетаю с мамой и со своей собакой", - сказала она.

При этом, куда именно они летят дочь артистки не рассказала, а предложила фолловерам это угадать.

«Я очень рада», - поделилась она своими впечатлениями перед полетом.

Отметим, десятилетняя девочка засветила «взрослый» маникюр. Длинные ногти Сони были покрыты лаками разных цветов.

Также Соня записала видео уже находясь в самолете. Тошу также взяли в салон, ему пришлось ехать в специальной сумке.

Отметим, звенздную маму в этих сторис девочка не показала.

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