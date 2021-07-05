Дочь певицы Ани Лорак София, которой недавно исполнилось десять лет, похвасталась неожиданными кадрами
Дочь Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу завела свой блог в Инстаграм, и теперь регулярно публикует там новые кадры.
Как передает Politeka.net, в новых сторис девочка рассказала, что вместе с мамой и своим питомцем Тошей отправилась на отдых. Про папу в этот раз она не упомянула.
"Я улетаю с мамой и со своей собакой", - сказала она.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Грозы накроют всю Украину, а зной резко пойдет на спад: что приготовила погода на начало недели
Звезда популярных сериалов ушел из жизни после долгой болезни: "Он был абсолютной легендой"
Беда с экс-супругой Пономарева Мозговой, срочно понадобилась помощь медиков: "Накололи..."
Комаров пострадал на съемках "Мир наизнанку", на лице не осталось живого места: "Бедный"
При этом, куда именно они летят дочь артистки не рассказала, а предложила фолловерам это угадать.
«Я очень рада», - поделилась она своими впечатлениями перед полетом.
Отметим, десятилетняя девочка засветила «взрослый» маникюр. Длинные ногти Сони были покрыты лаками разных цветов.
Также Соня записала видео уже находясь в самолете. Тошу также взяли в салон, ему пришлось ехать в специальной сумке.
Отметим, звенздную маму в этих сторис девочка не показала.
Напомним, Ани Лорак преподала модный урок в костюме из блесток: кадры.
Как сообщала Politeka, Ани Лорак в экстра-мини ослепила улыбкой рядом с эффектной подружкой: фото красоток.
Также Politeka писала, что юная дочь Ани Лорак попала под критику за неоднозначные видео с развлечениями.