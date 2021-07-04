Украинская певица Ани Лорак, которая живет в России, похвасталась новым концертным образом с блестками

Как известно, Ани Лорак старается подчеркнуть собственную привлекательность максимально разными образами, которые бы выставили ее в весьма ярком свете. Поскольку звезда предпочитает хвастаться стройной фигурой, большинство ее нарядов, так или иначе, будут с акцентом на ее изгибы.

Каролина на сцене Каролина всегда выглядит ярко и максимально изображает эпатажный вид, в отличие от домашних спортивных образов. Так, на концертах Лорак всегда блистает в элегантных нарядах.

Сейчас артистка начала снова показывать выступления из своего шоу "DIVA", поэтому в ее сценических нарядах много страз, часто бурлескных образов, сеточки, блесток и вырезов на бедрах или декольте.

Блестящий наряд персикового цвета с сеточкой идеально вписался в эту линейку образов певицы. Открытое декольте Лорак в элегантном костюме лишь придало «живости» образу звезды.

Напомним, что певица Ани Лорак в купальнике решила отблагодарить поклонников необычным способом: "Буду выбирать лично...".

Как сообщала Politeka, Лорак показала свое лицо вблизи, губы стали слишком большими: "Рот, как у утки".

Также Politeka писала, что Ани Лорак пококетничала на камеру, спустив халат с плеча: «Просто принцесса…».