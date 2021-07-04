Украинская певица Ани Лорак, которая живет в России, похвасталась новым концертным образом с блестками
Как известно, Ани Лорак старается подчеркнуть собственную привлекательность максимально разными образами, которые бы выставили ее в весьма ярком свете. Поскольку звезда предпочитает хвастаться стройной фигурой, большинство ее нарядов, так или иначе, будут с акцентом на ее изгибы.
Каролина на сцене Каролина всегда выглядит ярко и максимально изображает эпатажный вид, в отличие от домашних спортивных образов. Так, на концертах Лорак всегда блистает в элегантных нарядах.
Сейчас артистка начала снова показывать выступления из своего шоу "DIVA", поэтому в ее сценических нарядах много страз, часто бурлескных образов, сеточки, блесток и вырезов на бедрах или декольте.
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Блестящий наряд персикового цвета с сеточкой идеально вписался в эту линейку образов певицы. Открытое декольте Лорак в элегантном костюме лишь придало «живости» образу звезды.
Напомним, что певица Ани Лорак в купальнике решила отблагодарить поклонников необычным способом: "Буду выбирать лично...".
Как сообщала Politeka, Лорак показала свое лицо вблизи, губы стали слишком большими: "Рот, как у утки".
Также Politeka писала, что Ани Лорак пококетничала на камеру, спустив халат с плеча: «Просто принцесса…».