Популярная певица украинского происхождения Ани Лорак поделилась забавными семейными кадрами из аэропорта

42-летняя певица после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе перебралась из Украины в Россию и сейчас уже много лет живет и работает преимущественно там. После развода с Муратом Налчаджиоглу Лорак жила вдвоем с дочерью Софией, однако в конце прошлого года в их семье произошло пополнение: певица завела собаку по кличке Тоша.

Как пишет Politeka.net, на новых кадрах в своем Инстаграм Лорак показала семью в ее нынешнем составе. Певица поделилась коротким видео, снятым в аэропорту. На нем Лорак показала свою десятилетнюю дочку, которая сидит в кресле с Тошей на руках.

«Кто это путешественники? Кто это путешественники? Маленькие, да…», - мило произносит певица.

Сама Ани также засветилась на кадрах. Она одета в комфортную повседневную одежду. На ней светлые облегающие джинсы, черная футболка, кепка и кеды.

«Дорогие друзья, я отправляюсь в свой любимый город. Угадайте, какой!», - обратилась к своим поклонникам певица.

Пока она так и не раскрыла, куда летит.

Напомним, 10-летняя дочь Ани Лорак удивила длинными ногтями разного цвета, как у взрослой.

Как сообщала Politeka, Ани Лорак преподала модный урок в костюме из блесток.

Также Politeka писала, что Ани Лорак в экстра-мини ослепила улыбкой рядом с эффектной подружкой.