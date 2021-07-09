Соня, дочка певицы Ани Лорак и турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, поделилась новым видео, которое не может оставить равнодушным
10-летняя София, как и все современные дети, записывает и публикует видео в своих соцсетях, пишет Politeka.net. На Инстаграм девочки уже подписаны 11,1 тысячи пользователей сети.
Дочь Лорак в этот раз опубликовала "недетское" видео, которое довольно интересно своим содержанием. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
София позировала с длинноволосой блондинкой.
Обе стояли, а затем легли на пол лицами вниз.
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"На холодном полу, мое тело там найдут, снег кричал: «Я помогу»...", - пелось в песне на фоне.
Публикация собрала более 700 просмотров и немного комментариев.
"Привет! Как дела?", "Супер, Класс!👍👍👍👍👍🔥🔥🔥", "❤️❤️❤️моя любимая Сонечка...", - написали пользователи сети.
Отметим, все публикации Софии комментирует ее отец, который выражает свою любовь с помощью смайликов.
Примечательно, что София отпраздновала свое 10-летие в июне. На празднике присутствовали дети, а также Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу. Пара устроила большой праздник для девочки, преподнеся ей кроме подарков большой торт. Соня просто светилась от счастья.
К слову, в Сети появились слухи о воссоединении Ани с Муратом.
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