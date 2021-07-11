Известная украинская певица Ани Лорак после короткого визита в Киев вернулась в Россию и покрасовалась новым образом в сверкающем полупрозрачном платье
Как пишет Politeka.net, артистка поделилась новыми кадрами в разделе Сториз своего Инстаграм. Так, Лорак рассказала, что приехала в Санкт-Петербург, где ее ждало новое выступление на сцене.
«Привет, любимый Питер! А с кем я сейчас увижусь очень скоро? Будем петь на сцене любимые песни и просто получать удовольствие от нашего общения», - обратилась к поклонникам певица.
Позже она показала в гримерке роскошный образ, в котором готовилась выйти на сцену. На ней было полупрозрачное платье из сверкающей серебристой ткань с глубоким декольте и большим вырезом на юбке до самого бедра.
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«Ну что, мы готовы к выходу на сцену», - произносит на видео Лорак, демонстрируя свое отражение в зеркале.
Отметим, что буквально на днях певица, которая последние годы живет и работает в России, прилетала в Киев. Позже она призналась, что готовится выпустить новую песню на украинском языке.
Напомним, Лорак после визита в Киев показала свои лучшие образы.
Как сообщала Politeka, дочь Ани Лорак взбудоражила недетским видео.
Также Politeka писала, что Ани Лорак, живущая в России, неожиданно вернулась в Киев.